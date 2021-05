Elden Ring all'E3 2021? Per Jeff Grubb è improbabile che venga presentato (Di venerdì 14 maggio 2021) Elden Ring continua ad avere milioni di giocatori in tutto il mondo che non vedono l'ora di sapere qualche dettaglio in più sul gioco, dato che sono passati più di 700 giorni senza nessuna nuova informazione. Gli animi si sono ridestati quando l'ESA ha annunciato che l'E3 2021 avrà luogo (seppur in formato digitale): tra i vari publisher infatti, troveremo Bandai Namco a presenziare. L'editore quindi mostrerà finalmente Elden Ring? Sfortunatamente ci pensa Jeff Grubb a frenare l'entusiasmo. Attraverso alcune conversazioni su Discord pubblicate via Reddit, Grubb ha detto: "Non penso che verrà mostrato, ma sarei contento di sbagliarmi". Quindi sembra che dubiti molto della presenza di Elden Ring all'E3 ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021)continua ad avere milioni di giocatori in tutto il mondo che non vedono l'ora di sapere qualche dettaglio in più sul gioco, dato che sono passati più di 700 giorni senza nessuna nuova informazione. Gli animi si sono ridestati quando l'ESA ha annunciato che l'E3avrà luogo (seppur in formato digitale): tra i vari publisher infatti, troveremo Bandai Namco a presenziare. L'editore quindi mostrerà finalmente? Sfortunatamente ci pensaa frenare l'entusiasmo. Attraverso alcune conversazioni su Discord pubblicate via Reddit,ha detto: "Non penso che verrà mostrato, ma sarei contento di sbagliarmi". Quindi sembra che dubiti molto della presenza diall'E3 ...

Advertising

Eurogamer_it : #EldenRing all'#E32021? Jeff Grubb è cauto. - indovinodomani : Perché Elden Ring non è uscito tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020. #fromsoftware #DarkSouls #DemonsSouls… - Asgard_Hydra : Elden Ring all'E3 2021: improbabile la presenza del gioco, per Jeff Grubb - GaminghwIT : Elden Ring: sono passati quasi 2 anni dal suo annuncio - misteruplay2016 : Elden Ring è stato annunciato 700 giorni fa e ancora non sappiamo assolutamente nulla -

Ultime Notizie dalla rete : Elden Ring Elden Ring: 5 Souls Like da giocare in attesa della creatura targata From Software In attesa di scoprire qualche succulenta novità su Elden Ring " la nuova produzione targata From Software che punta a settare nuovi standard per il genere su PlayStation 5 e Xbox Series X/S - , ...

Elden Ring è stato annunciato 700 giorni fa e ancora non sappiamo assolutamente nulla Da quando il primo trailer è stato annunciato all' E3 2019 , sono passati esattamente 700 giorni dalla presentazione ufficiale di Elden Ring , l'ultima fatica di FromSoftware, il che significa che questo gioco è in via di sviluppo da almeno due anni, durante i quali non sono stati svelati ulteriori dettagli. I fan di tutto il ...

Elden Ring all'E3 2021: improbabile la presenza del gioco, per Jeff Grubb Everyeye Videogiochi Elden Ring all'E3 2021? Per Jeff Grubb è improbabile che venga presentato Il titolo tanto atteso di FromSoftware potrebbe di nuovo essere il grande assente. Elden Ring continua ad avere milioni di giocatori in tutto il mondo che non vedono l'ora di sapere qualche dettaglio ...

Elden Ring all'E3 2021: improbabile la presenza del gioco, per Jeff Grubb Secondo il noto insider e giornalista videoludico, gli appassionati di From Software dovranno attendere ancora.

In attesa di scoprire qualche succulenta novità su" la nuova produzione targata From Software che punta a settare nuovi standard per il genere su PlayStation 5 e Xbox Series X/S - , ...Da quando il primo trailer è stato annunciato all' E3 2019 , sono passati esattamente 700 giorni dalla presentazione ufficiale di, l'ultima fatica di FromSoftware, il che significa che questo gioco è in via di sviluppo da almeno due anni, durante i quali non sono stati svelati ulteriori dettagli. I fan di tutto il ...Il titolo tanto atteso di FromSoftware potrebbe di nuovo essere il grande assente. Elden Ring continua ad avere milioni di giocatori in tutto il mondo che non vedono l'ora di sapere qualche dettaglio ...Secondo il noto insider e giornalista videoludico, gli appassionati di From Software dovranno attendere ancora.