Ecco cosa farà Sallusti dopo aver lasciato la direzione de Il Giornale (Di venerdì 14 maggio 2021) dopo lo scoop di Dagospia di ieri sull'abbandono della direzione de Il Giornale in tanti si sono chiesti cosa farà ora Alessandro Sallusti. I retroscena riportavano diverse ipotesi. Quella giusta è una sola Alessandro Sallusti ha firmato ufficialmente ieri sera l'incarico per la sola direzione del quotidiano 'Libero', del gruppo Angelucci. La notizia è di Adnkronos che spiega che Pietro Senaldi, attuale direttore responsabile di 'Libero', affiancherà il neo direttore Alessandro Sallusti alla guida del quotidiano, con la qualifica di "condirettore" della testata del gruppo Angelucci. Lo stesso Senaldi, contattato dall'Adnkronos, ha confermato l'indiscrezione: "S tratta di un'operazione concordata da tempo che dimostra la volontà di ...

