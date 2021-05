Ecco come il Reddito di cittadinanza fa schizzare alle stelle le tasse del ceto medio (Di venerdì 14 maggio 2021) Con la proposta che ha fatto l’Eurispes per fare una vera riforma del fisco, riviene a galla il problema del Reddito di cittadinanza. La ricetta, dal canto loro, è semplice: il governo dovrebbe prendere atto del fallimento totale del Reddito di cittadinanza così come è impostato (basti pensare ai tanti camorristi o mafiosi che hanno ottenuto l’assegno) e dirottare quelle risorse sul fronte tributario. come spiega infatti Sandro Iacometti su Libero, “la rimodulazione delle aliquote proposta dagli esperti dell’istituto di ricerca costa solo 9 miliardi. Una spesa quasi identica a quella che lo Stato deve sostenere per l’obolo grillino”.



