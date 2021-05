È ufficiale. Friends ritorna, c'è il teaser (e la data) (Di venerdì 14 maggio 2021) L’attesa è finita: dopo un lungo rinvio la reunion speciale del cast di Friends ha una data, il prossimo 27 maggio su HBO Max. Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) e David Schwimmer (Ross) sono ritornati di nuovo nello storico studio Stage 24 della Warner Bros. a Burbank per festeggiare la loro amata sitcom.Ciascuno degli attori avrebbe ricevuto un compenso di almeno 2 milioni e mezzo per la partecipazione allo speciale. Oltre ai protagonisti della sitcom ci saranno anche ospiti, tra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) L’attesa è finita: dopo un lungo rinvio la reunion speciale del cast diha una, il prossimo 27 maggio su HBO Max. Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) e David Schwimmer (Ross) sonoti di nuovo nello storico studio Stage 24 della Warner Bros. a Burbank per festeggiare la loro amata sitcom.Ciascuno degli attori avrebbe ricevuto un compenso di almeno 2 milioni e mezzo per la partecipazione allo speciale. Oltre ai protagonisti della sitcom ci saranno anche ospiti, tra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese ...

