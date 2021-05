E-Sports, tutto pronto per la Serie B: come funziona e quando inizia il torneo rivoluzionario (Di venerdì 14 maggio 2021) tutto pronto per l'edizione 2021 di BeSports, il campionato e-Sports ufficiale della Lega Serie B organizzato da WeArena Entertainment che prenderà il via lunedì 17 maggio. La seconda edizione del torneo giocato su eFootball PES 2021 di Konami, licenziatario esclusivo dei diritti della Serie BKT nel mondo dei videogiochi per la stagione 20/21, vedrà 19 team partecipanti suddivisi in 4 gironi per la fase di regular season. Il format della competizione, che sarà ancora più attinente al campionato reale della Serie BKT, proseguirà con i playoff in programma il 18 giugno e con la finale del 20 giugno che consacrerà players e Club vincitori della nuova edizione. "come Lega Serie B – sottolinea il Presidente della Lega ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021)per l'edizione 2021 di Be, il campionato e-ufficiale della LegaB organizzato da WeArena Entertainment che prenderà il via lunedì 17 maggio. La seconda edizione delgiocato su eFootball PES 2021 di Konami, licenziatario esclusivo dei diritti dellaBKT nel mondo dei videogiochi per la stagione 20/21, vedrà 19 team partecipanti suddivisi in 4 gironi per la fase di regular season. Il format della competizione, che sarà ancora più attinente al campionato reale dellaBKT, proseguirà con i playoff in programma il 18 giugno e con la finale del 20 giugno che consacrerà players e Club vincitori della nuova edizione. "LegaB – sottolinea il Presidente della Lega ...

Advertising

gdstwits : -Sports, Serie B al via: tutto pronto per l’edizione 2021 di BeSports - NotiziarioC : E-Sports, Serie B al via: tutto pronto per l'edizione 2021 - CalcioRepublic : #eSports #SerieB al via: tutto pronto per l’edizione 2021 di BeSports - AGR_web : E-Sports, Serie B al via l'edizione 2021 di BeSports con 19 team partecipanti Tutto pronto per l'edizione 2021 di B… - EmpoliCalcio : ?? E-Sports, Serie BKT al via: tutto pronto per l'edizione 2021 di BeSport; lunedì 17 il kick-off del torneo della L… -

Ultime Notizie dalla rete : Sports tutto Yahoo sponsorizza il team Pramac Racing: sarà Main Sponsor della squadra Yahoo connette milioni di persone alle loro passioni in tutto il mondo attraverso contenuti innovativi e offre soluzioni tecnologiche pubblicitarie premium su: Yahoo News, Yahoo Sports, Yahoo Finance ...

Yahoo Main Sponsor del Team Pramac Racing Yahoo connette milioni di persone alle loro passioni in tutto il mondo attraverso contenuti innovativi e offre soluzioni tecnologiche pubblicitarie premium su: Yahoo News, Yahoo Sports, Yahoo Finance ...

E-Sports, Serie B al via: tutto pronto per l'edizione 2021 Adnkronos Greg e Marcell, regalo al Coni Il nostro sport riparte col sole A 72 giorni dai Giochi di Tokyo il sole ha davvero illuminato la riconferma di Giovanni Malagò al vertice del nostro sport.

NASCAR, 400 giri nella Monster Mile Dal Darlington Raceway (South Carolina) la NASCAR Cup Series si prepara a scendere in pista al Dover International Speedway, un nuovo short-track dove tutto può succedere. Dopo lo speciale evento in c ...

Yahoo connette milioni di persone alle loro passioni inil mondo attraverso contenuti innovativi e offre soluzioni tecnologiche pubblicitarie premium su: Yahoo News, Yahoo, Yahoo Finance ...Yahoo connette milioni di persone alle loro passioni inil mondo attraverso contenuti innovativi e offre soluzioni tecnologiche pubblicitarie premium su: Yahoo News, Yahoo, Yahoo Finance ...A 72 giorni dai Giochi di Tokyo il sole ha davvero illuminato la riconferma di Giovanni Malagò al vertice del nostro sport.Dal Darlington Raceway (South Carolina) la NASCAR Cup Series si prepara a scendere in pista al Dover International Speedway, un nuovo short-track dove tutto può succedere. Dopo lo speciale evento in c ...