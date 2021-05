È scontro tra virologi sulle mascherine: Bassetti propone l’addio per i vaccinati. Gismondo dissente (Di venerdì 14 maggio 2021) . E ognuno spiega il perché della propria posizione. Poi, ai cittadini, l’ardua sentenza. Anche se, va detto, non è facile decidere su nessun punto delle indicazioni date per l’emergenza sanitaria, dato il profluvio di annunci e smentite, rilasciate dagli esperti, onnipresenti in tv. Troppi i se e i ma. Le eccezioni e le specificazioni. I distinguo e le smentite. E così, per un Bassetti che dichiara: «Anche in Italia già da subito bisognerebbe dire che i vaccinati possono evitare di mettere la mascherina». replica una Gismondo che invita alla prudenza dopo l’annuncio dei Cdc americani e ammonisce: «Abbandonare le mascherine è ancora prematuro»… scontro tra virologi sulle mascherine: Bassetti vs Gismondo Ma proviamo ad ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) . E ognuno spiega il perché della propria posizione. Poi, ai cittadini, l’ardua sentenza. Anche se, va detto, non è facile decidere su nessun punto delle indicazioni date per l’emergenza sanitaria, dato il profluvio di annunci e smentite, rilasciate dagli esperti, onnipresenti in tv. Troppi i se e i ma. Le eccezioni e le specificazioni. I distinguo e le smentite. E così, per unche dichiara: «Anche in Italia già da subito bisognerebbe dire che ipossono evitare di mettere la mascherina». replica unache invita alla prudenza dopo l’annuncio dei Cdc americani e ammonisce: «Abbandonare leè ancora prematuro»…travsMa proviamo ad ...

