Dybala Juventus, senza Champions sarà addio? Svelato il futuro della Joya (Di venerdì 14 maggio 2021) Dybala Juventus – La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto sul rinnovo del contratto di Paulo Dybala. La Juventus ha alcune situazioni in sospeso e quella del numero 10 è la più chiacchierata. L’agente e la Juve non si parlano da molte settimane e non sarà il gol numero 100 in bianconero a cambiare la situazione. senza Champions, piuttosto, alla Juve mancherà ancora più spinta in chiave rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Dybala Juventus, sarà addio? Impossibile che con l’Europa League la Juve abbia la forza di proporre un rinnovo con aumento a Paulo. Tanti juventini infatti hanno un contratto pesante ed è improbabile che molti di loro rinuncino a parte dell’ingaggio pur di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 14 maggio 2021)– La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto sul rinnovo del contratto di Paulo. Laha alcune situazioni in sospeso e quella del numero 10 è la più chiacchierata. L’agente e la Juve non si parlano da molte settimane e nonil gol numero 100 in bianconero a cambiare la situazione., piuttosto, alla Juve mancherà ancora più spinta in chiave rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.? Impossibile che con l’Europa League la Juve abbia la forza di proporre un rinnovo con aumento a Paulo. Tanti juventini infatti hanno un contratto pesante ed è improbabile che molti di loro rinuncino a parte dell’ingaggio pur di ...

