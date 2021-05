Dybala | il cucchiaio col destro è spettacolare | rivedi il gol al Sassuolo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nella gara della 36ª giornata della Serie A, la Juventus vince per 3 - 1 in casa del. In gol, per i bianconeri, Rabiot, Cristiano Ronaldo e. La rete dell'argentino, uno scavetto con il ...

Nella gara della 36ª giornata della Serie A, la Juventus vince per 3 - 1 in casa del Sassuolo. In gol, per i bianconeri, Rabiot, Cristiano Ronaldo e. La rete dell'argentino, uno scavetto con il destro, è bellissimo: guarda il video7 Lampi di puro talento. Ilche gli vale i 100 gol in bianconero è poesia in movimento. Artista (36' st McKennie ng) CRISTIANO RONALDO 7 Nel momento più difficile, torna devastante. ...Sassuolo-Juventus 1-3: pagelle bianconere BUFFON 7,5 Ipnotizza Berardi dagli 11 metri. Ennesimo capolavoro di una leggenda. Eterno. DANILO 6,5 Corre in lungo e in largo per tutta la ...Pagelle e tabellino di Sassuolo-Juventus, match del Mapei Stadium valevole per la 36° giornata del campionato di Serie A ...