“Draghi? Rinuncia allo stipendio ma ha due pensioni da mezzo milione di euro”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’agenzia di stampa Reuters parla dellada parte di Marioe fa sapere che il presidente del Consiglio italiano percepisce “almeno” dueper un ammontare totale di quasi cinquecentomila. “La dichiarazione dei redditi 2020 di, pubblicata in ritardo mercoledì, ha mostrato cheaveva un reddito lordo di 583.470nel 2019. Di questi, 498.144provengono dastatali che riceve dai suoi precedenti lavori come direttore generale del Tesoro e governatore della Banca d’Italia, ha detto la sua portavoce”, scrive l’agenzia., che attualmente ha 73 anni, ne aveva 54 quando lasciò il Tesoro nel 2001 per assumere un ...