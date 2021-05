Draghi: “Maternità non antitetica all’emancipazione, Stato accompagni tale consapevolezza” (Di venerdì 14 maggio 2021) Draghi parla in favore delle donne e spinge per un miglioramento delle loro condizioni in società e sul lavoro. Della Maternità, in particolare, tenta di abbatterne lo stigma: “La consapevolezza dell’importanza di avere figli è un prodotto del miglioramento della condizione della donna, e non antitetico alla sua emancipazione. Lo Stato deve dunque accompagnare questa nuova consapevolezza. Continuare ad investire sul miglioramento delle condizioni femminili. E mettere la società – donne e uomini – in grado di avere figli”. Sull’assegno unico precisa: “Al sostegno economico delle famiglie con figli è dedicato l’assegno unico universale. Da luglio la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari. Nel 2022, la estenderemo a tutti ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 14 maggio 2021)parla in favore delle donne e spinge per un miglioramento delle loro condizioni in società e sul lavoro. Della, in particolare, tenta di abbatterne lo stigma: “Ladell’importanza di avere figli è un prodotto del miglioramento della condizione della donna, e non antitetico alla sua emancipazione. Lodeve dunque accompagnare questa nuova. Continuare ad investire sul miglioramento delle condizioni femminili. E mettere la società – donne e uomini – in grado di avere figli”. Sull’assegno unico precisa: “Al sostegno economico delle famiglie con figli è dedicato l’assegno unico universale. Da luglio la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari. Nel 2022, la estenderemo a tutti ...

Advertising

mfoolsjam : 'Si è guardato alle donne che decidevano di avere figli come un fallimento, e all’individualismo come una vittoria.… - corradopani2 : @sole24ore Infatti in ``Europa`` li , le famiglie le sostengono caro Draghi...sussidi ai figli , tutti fino ai 18 a… - corradopani2 : @MediasetTgcom24 cosa deve fare Draghi ? dara` la Maternita e paternita retribuita? sussidi x i bambini ? Esempio… - corradopani2 : @TgLa7 Cosa fa Draghi per la questione demografica per l italia? Maternita e paternita retribuita?sussidi x i bamb… - Antonio90626526 : Vorrei suggerire al Pres. Draghi che oltre ad istruzione inclusione sociale salute digitalizzazione sostenibilità… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Maternità "Così l' Italia è destinata a scomparire ". Scatta l'allarme natalità ... secondo Bergoglio, è una tutela del ruolo sociale della donna e una difesa della maternità come ... Draghi e il Papa, una visione comune La visione di sistema che accomuna il presidente del Consiglio e ...

In 12 anni sono diminuiti del 30% i nuovi nati. A rischio in Italia l'equilibrio delle generazioni e il Welfare ...adeguati investimenti sulla salute femminile non vi può essere una sana progettualità di maternità ... Un grido d'allarme raccolto da papa Francesco e dal premier Mario Draghi . Oggi apriranno in ...

Pallavolista incinta licenziata. Il caso di Lara Lugli da Draghi IL GIORNO ... secondo Bergoglio, è una tutela del ruolo sociale della donna e una difesa dellacome ...e il Papa, una visione comune La visione di sistema che accomuna il presidente del Consiglio e ......adeguati investimenti sulla salute femminile non vi può essere una sana progettualità di... Un grido d'allarme raccolto da papa Francesco e dal premier Mario. Oggi apriranno in ...