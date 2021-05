Draghi | lo Stato investa sulle donne e sulla possibilità di avere figli | Il Papa promuove l' assegno unico | senza famiglie non c' è futuro

Advertising

MediasetTgcom24 : Mario Draghi fa il 'volontario' per lo Stato e rinuncia allo stipendio da premier #mariodraghi… - ernestocarbone : Elisabetta Belloni nuovo Capo del DIS. Un vero servitore sello Stato. Un’altra ottima scelta del governo Draghi. - matteorenzi : Aver tolto Conte per mettere Draghi è stato un servizio al Paese. Parlino pure delle mie conferenze all’estero se n… - oknosureddit : Draghi: 'Lo Stato investa sulle donne e sulla possibilità di avere figli'. Primo meeting italiano sul… - Rosarossa4ever : Vabbé ....io mi sin portata avanti?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Stato

ANSA Nuova Europa

Le parole di. 'La consapevolezza dell'importanza di avere figli è un prodotto del miglioramento della condizione della donna, e non antitetico alla sua emancipazione. Lodeve dunque ...: "Loinvesta sulle donne e sulla possibilità di avere figli" approfondimento Assegno unico, a regime da gennaio 2022 'La consapevolezza dell'importanza di avere figli è un prodotto del ...AGI - "Sai Francesco, hai la pressione alta...Noi pensiamo che ti farebbe bene qualche mese fuori dall'Italia. Ci sarebbe molto bisogno di uno come te in Bulgaria". Così Francesco Zambon, all'epoca fu ...Un'Italia senza figli è un'Italia che non crede e non progetta. È un'Italia destinata lentamente a invecchiare e scomparire. Il governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le gio ...