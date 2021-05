Draghi: Italia senza figli è un’Italia che non ha posto per il futuro (Di venerdì 14 maggio 2021) Crolla il tasso di natalità in Italia. Nel 2020 secondo l'Istat sono nati solo 404.000 bambini, quasi il 30% in meno rispetto a dieci anni fa. Caltagirone, in Sicilia è una delle città Italiane con il più basso tasso di natalità degli ultimi 20 anni. Qui le iscrizioni alle scuole materne ed elementari sono calate di un terzo. Luca Giarmanà, 27 anni: "Io ho difficoltà nel trovare lavoro e una posizione stabile che sono i presupposti per mettere su una famiglia quindi o si decide di non farlo o si decide di andare altrove a fare dei figli". Alessia Caruso, 23 anni studentessa universitaria: "Se ci saranno le condizioni economiche sociali e psicologiche per avere un figlio allora penserò di farlo o di adottarlo ma non penso che avrò un figlio nei prossimi dieci anni".Il premier Mario ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 maggio 2021) Crolla il tasso di natalità in. Nel 2020 secondo l'Istat sono nati solo 404.000 bambini, quasi il 30% in meno rispetto a dieci anni fa. Caltagirone, in Sicilia è una delle cittàne con il più basso tasso di natalità degli ultimi 20 anni. Qui le iscrizioni alle scuole materne ed elementari sono calate di un terzo. Luca Giarmanà, 27 anni: "Io ho difficoltà nel trovare lavoro e una posizione stabile che sono i presupposti per mettere su una famiglia quindi o si decide di non farlo o si decide di andare altrove a fare dei". Alessia Caruso, 23 anni studentessa universitaria: "Se ci saranno le condizioni economiche sociali e psicologiche per avere uno allora penserò di farlo o di adottarlo ma non penso che avrò uno nei prossimi dieci anni".Il premier Mario ...

Advertising

elmundoes : Mario Draghi renuncia a su salario como primer ministro de Italia - ale_dibattista : Non avevo dubbi che il “governo dell'assembramento” avrebbe fatto calare sull'Italia una coltre di conformismo fuor… - abc_es : Draghi renuncia a su salario como primer ministro de Italia - CastigamattU : RT @ArmoniosiAccent: #Draghi 'Italia senza figli finisce di esistere.' La colpa non è di noi giovani. Senza un lavoro. Senza una casa. C… - PaoloCugini : @ComVentotene In Italia, ed all'estero, troppe volte si è riaperto, e poi si è richiuso. Ora pare che il rischio ca… -