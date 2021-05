(Di venerdì 14 maggio 2021) "Un'è un'che non crede e non progetta. È un'lentamente a invecchiare e. Il governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le ...

Advertising

elmundoes : Mario Draghi renuncia a su salario como primer ministro de Italia - ale_dibattista : Non avevo dubbi che il “governo dell'assembramento” avrebbe fatto calare sull'Italia una coltre di conformismo fuor… - abc_es : Draghi renuncia a su salario como primer ministro de Italia - _cieloitalia : Draghi, Italia senza figli è destinata a scomparire. Ovvio, tra accoglienza e distruzione della famiglia chi li fa… - infoitinterno : Draghi: 'L'Italia senza figli finisce di esistere' -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Italia

Aperto all'Auditorium della Conciliazione a Roma il forum della natalità diventata una chimera per gli italiani. Ogni anno scompare una città da 200 mila abitanti fra culle vuote e generazioni che ci .È un'destinata lentamente a invecchiare e scomparire. Il governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani donne". Lo dice il premier Marioagli Stati ...Da lunedì fatta eccezione per la Valle d’Aosta tutta l’Italia dovrebbe essere zona gialla. Già da domani sono previste nuove riaperture volute dal Governo Draghi che ha stilato un calendario preciso ...Questa mattina, intervenendo agli Stati Generali della Natalità, il Premier Mario Draghi ha commentato il basso numero di nascite dicendo “È un’Italia che finisce di esistere”. Come sottolineato dallo ...