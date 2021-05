Dove fare il test antigenico gratuito senza prenotazione con la Croce Rossa (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - A partire da sabato 15 Maggio chiunque senza alcun costo, prenotazione o prescrizione medica potrà sottoporsi al tampone antigenico rapido nei centri allestiti dalla Croce Rossa Italiana. Che sono le stazioni ferroviarie Dove, grazie agli spazi concessi dal gruppo FS, i cittadini potranno usufruire di un servizio che si sta rivelando fondamentale: Bari Centrale Bologna Centrale Stazione di Cagliari Firenze S.M.N. Palermo Centrale Reggio Calabria Centrale Torino Porta Nuova Roma Termini Milano Centrale A Roma Termini e Milano Centrale si effettuano in media oltre 600 tamponi al giorno, l'attività è finalizzata a dare la possibilità a tanti, soprattutto alle persone più vulnerabili, di effettuare il test gratuitamente ma, anche, a viaggiare in ... Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - A partire da sabato 15 Maggio chiunquealcun costo,o prescrizione medica potrà sottoporsi al tamponerapido nei centri allestiti dallaItaliana. Che sono le stazioni ferroviarie, grazie agli spazi concessi dal gruppo FS, i cittadini potranno usufruire di un servizio che si sta rivelando fondamentale: Bari Centrale Bologna Centrale Stazione di Cagliari Firenze S.M.N. Palermo Centrale Reggio Calabria Centrale Torino Porta Nuova Roma Termini Milano Centrale A Roma Termini e Milano Centrale si effettuano in media oltre 600 tamponi al giorno, l'attività è finalizzata a dare la possibilità a tanti, soprattutto alle persone più vulnerabili, di effettuare ilgratuitamente ma, anche, a viaggiare in ...

