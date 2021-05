Douglas Costa Gremio | firma prevista tra lunedì e martedì Le ultime

Advertising

romeoagresti : #DouglasCosta a un passo dal #Gremio: le intese - complessive - verranno definite entro 2-3 giorni. Ma la fumata bi… - forumJuventus : [Sky Sport] Contatti ufficiali Gremio-Juve per Douglas Costa, l'accordo è imminente ?? - romeoagresti : #DouglasCosta ?? Il giocatore, oggi, ha incontrato i vertici del Gremio ?? Il Gremio vorrebbe prendere DC a zero (… - JManiaSite : #DouglasCosta si mostra su instagram già con la nuova maglia del #Gremio: manca solo la rescissione con la… - oscarvalle1984 : RT @AfricanoPublio: Douglas Costa probabilmente percepirà una buonuscita e risolverà il contratto, generando minusvalenza. A posteriori, un… -

Ultime Notizie dalla rete : Douglas Costa

AL GREMIO - Dopo questa ultima stagione in prestito al Bayern Monaco,si appresta a lasciare definitivamente la Juventus per tornare in patria. L'esterno brasiliano sarebbe ...conferma il passaggio al Gremio: l'ex esterno della Juve pubblica una foto con la sua nuova maglia ...Rudi Garcia in conferenza stampa parla anche di Ronaldo, che domani si troverà contro: «È tra i migliori del pianeta» Nella conferenza stampa della vigilia di... Rudi Garcia presenta il match di Champ ...Douglas Costa ormai ad un passo dal Gremio: sta trattando la rescissione con la Juventus, l'impatto sui conti dei bianconeri ...