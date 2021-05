Dosi agli over 40 solo "virtuali". Ci si prenota ora, ci si vaccina a giugno (Di venerdì 14 maggio 2021) Annunciato come una svolta, lunedì 17 maggio si avvicina. È il giorno indicato dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo per aprire le prenotazioni per la vaccinazione degli over40, fino ai nati nel 1981. Uno snodo nel piano di immunizzazione che però potrà essere segnato quando ci saranno le Dosi necessarie. E cioè, calendario alla mano, non prima di giugno. Le fiale, oggi Figliuolo lo ha detto chiaramente, “non arriveranno prima di fine maggio, inizio giugno”. L’agenda delle prenotazioni, dunque,potrà essere aperta, “ma questo non vuol dire che da lunedì inizieremo a vaccinare i quarantenni - ha puntualizzato il generale - Significa che soprattutto le regioni grosse potranno iniziare a programmare, non a inoculare”. Le Regioni, già. In ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Annunciato come una svolta, lunedì 17 maggio si avvicina. È il giorno indicato dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo per aprire lezioni per lazione degli40, fino ai nati nel 1981. Uno snodo nel piano di immunizzazione che però potrà essere segnato quando ci saranno lenecessarie. E cioè, calendario alla mano, non prima di. Le fiale, oggi Figliuolo lo ha detto chiaramente, “non arriveranno prima di fine maggio, inizio”. L’agenda dellezioni, dunque,potrà essere aperta, “ma questo non vuol dire che da lunedì inizieremo are i quarantenni - ha puntualizzato il generale - Significa che soprattutto le regioni grosse potranno iniziare a programmare, non a inoculare”. Le Regioni, già. In ...

