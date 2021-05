Donne “In Action” | la nuova linea sportiva firmata Intimissimi

Leggi su donnaglamour

(Di venerdì 14 maggio 2021) Vestibilità comoda, funzionale e chic: laInè sostenibile, pensata per il tempo libero e lo sport. La tendenza dei brand da un anno a questa parte è quella di includere nella propria collezione anche unaactiwear, dinamica,, pensata per il workout ma non solo. Così anchecon la suasport si unisce alla rivoluzione, accelerata dalla pandemia, ma che in realtà già da qualche anno iniziava a prendere forma, per la necessità di poter avere nel proprio guardaroba capi fashion ma anche funzionali. Per il workout settimanale o da riservare al weekend, per il tempo libero o semplicemente per la gioia di chi ama da sempre dare un tocco e un mood sportivo ai propri ...