Domina | Kasia Smutniak è Livia Drusilla | l’imperatrice di Roma

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 14 maggio 2021)- Sky Atlantic L’ascesa di, l’influente, ambiziosa e carismatica terza moglie dell’imperatore Augusto, sarà il fulcro narrativo di, la nuova serie tv, suddivisa in otto episodi, in onda stasera su Sky Atlantic a partire dalle 21.15 (e già disponibile on demand con tutti gli episodi). Ideata e scritta da Simon Burke, la produzione avrà come protagonistanei panni della donna, influente come nessuna ai tempi dell’imperono, che si è meritata l’appellativo di imperatrice.: trama e castracconta la storia dell’imperono dal punto di vista delle donne, spaziando all’interno delle lotte per ottenere il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, ossia ...