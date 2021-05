Doctor Strange 2: anche Ghost Rider nel multiverso della pazzia? (Di venerdì 14 maggio 2021) Ormai da un po’ di tempo sappiamo che i Marvel Studios stanno lavorando ad un nuovo film con protagonista il Doctor Strange. Questo sarà collegato agli eventi visti nella serie WandaVision (disponibile completa su Disney Plus) e al film Spiderman No Way Home previsto in uscita verso la fine del 2021. Doctor Strange 2 si intitolerà Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il film si svolgerà dopo gli eventi del film Avengers: Endgame e della serie WandaVision. Il dottor Strange, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch, si occuperà della ricerca della gemma del tempo. Il dottore aveva già utilizzato questo elemento nel suo primo film, imparandolo a controllare con una certa precisione. Scoprirà che la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Ormai da un po’ di tempo sappiamo che i Marvel Studios stanno lavorando ad un nuovo film con protagonista il. Questo sarà collegato agli eventi visti nella serie WandaVision (disponibile completa su Disney Plus) e al film Spiderman No Way Home previsto in uscita verso la fine del 2021.2 si intitoleràin the Multiverse of Madness. Il film si svolgerà dopo gli eventi del film Avengers: Endgame eserie WandaVision. Il dottor, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch, si occuperàricercagemma del tempo. Il dottore aveva già utilizzato questo elemento nel suo primo film, imparandolo a controllare con una certa precisione. Scoprirà che la ...

