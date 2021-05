Dl Sostegni, lavoro: arriva il contratto di rioccupazione con sgravi al 100% (Di venerdì 14 maggio 2021) Un esonero contributivo al 100% per i dipendenti che vengono riconfermati dopo il blocco dei licenziamenti e la fine della cassa Covid a ottobre nei settori del commercio e del turismo. Questa la misura proposta dal ministro del lavoro Andrea Orlando, in vista del decreto Sostegni bis, per mantenere i livelli occupazionali e a ripartire. contratto di rioccupazione Norme che vanno verso la definizione di un “contratto di rioccupazione” da applicare a tutti i settori. Secondo quanto anticipato dall’Ansa “il contratto a tempo indeterminato sarà legato alla formazione e a un periodo di prova, massimo di sei mesi, con sgravi contributivi al 100% che andranno restituiti nel caso in cui il lavoratore non venga poi assunto. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) Un esonero contributivo alper i dipendenti che vengono riconfermati dopo il blocco dei licenziamenti e la fine della cassa Covid a ottobre nei settori del commercio e del turismo. Questa la misura proposta dal ministro delAndrea Orlando, in vista del decretobis, per mantenere i livelli occupazionali e a ripartire.diNorme che vanno verso la definizione di un “di” da applicare a tutti i settori. Secondo quanto anticipato dall’Ansa “ila tempo indeterminato sarà legato alla formazione e a un periodo di prova, massimo di sei mesi, concontributivi alche andranno restituiti nel caso in cui il lavoratore non venga poi assunto. ...

