Disney, guerra alla pirateria: il nuovo alleato è la blockchain (Di venerdì 14 maggio 2021) E' il principale produttore di contenuti, in prima fila nella battaglia campale contro la pirateria. Disney ha aggiunto al proprio arsenale un nuovo brevetto, con un sistema di distribuzione basato su blockchain, proverà a limitare al massimo il proliferare dei film online, distribuiti per le sale cinematografiche. Disney (Adobe Stock)La tecnologia blockchain si basa su un registro distribuito, che può essere letto e modificato da più nodi di una rete. Per validare le modifiche da effettuare al registro, in assenza di un ente centrale, i nodi devono raggiungere il consenso. Le modalità con cui si raggiunge il consenso e la struttura del registro sono alcune delle caratteristiche che connotano le diverse tecnologie Distributed Ledger.

