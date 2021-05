Diritti TV, assegnato a SKY il pacchetto 2: trasmetterà tre partite di Serie A (Di venerdì 14 maggio 2021) Importante novità per quanto riguarda i Diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024, con la Lega Serie A che ha definito l’ultimo pacchetto da assegnare. Mancava soltanto il numero 2, assegnato a SKY che trasmetterà ogni giornata tre partite di campionato (l’anticipo del sabato sera, quello di domenica all’ora di pranzo e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con Dazn. Che si era già aggiudicata tutte le partite. L’offerta di Sky è stata votata da tutti i club di Serie A, tranne Napoli e Lazio che si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato perché sono già retrocesse in Serie B. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 maggio 2021) Importante novità per quanto riguarda iTV dellaA per il triennio 2021-2024, con la LegaA che ha definito l’ultimoda assegnare. Mancava soltanto il numero 2,a SKY cheogni giornata tredi campionato (l’anticipo del sabato sera, quello di domenica all’ora di pranzo e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con Dazn. Che si era già aggiudicata tutte le. L’offerta di Sky è stata votata da tutti i club diA, tranne Napoli e Lazio che si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato perché sono già retrocesse inB.

Advertising

digitalsat_it : #DirittiTv #SerieA 2021 - 2024, assegnato il pacchetto 2 a @SkyItalia - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: La Serie A incasserà nel prossimo triennio 927,5 milioni in media a stagione dai diritti tv nazionali (973 nel precedent… - gilnar76 : Diritti TV, ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli #Forzanapolisempre… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky (le 3 gare in co-esclusiva). A f… - calciomercatoit : ?? #SerieA, assegnato a #Sky il pacchetto 2 dei #dirittiTv -