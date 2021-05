DIRETTA MotoGP | GP Francia LIVE | classifica prove libere Valentino Rossi in ripresa | Bagnaia indietro

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP2 DEL GP DIDIRISULTATI EFP2 GPLA CRONACA DELLE1 DEL GP DIDIRISULTATI EFP1 GPCANCELLATO IL GP DI FINLANDIA: CAMBIA IL CALENDARIOCON DUE GARE IN AUSTRIA 15.08 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronache, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, approfondimenti e tanto altro. Un saluto sportivo. 15.07 Ladelle FP2 del GP didi. 1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing ...