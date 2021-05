DIRETTA Giro d’Italia, Notaresco-Termoli LIVE: tre in fuga, gruppo a 4’30” (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 13.31 5’10” di vantaggio per i fuggitivi. 13.28 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Simon Pellaud (Androni), Umberto Marengo (Bardiani) e Mark Christian (EOLO-KOMETA). 13.25 166 chilometri al traguardo. 13.22 4’20”, ora, per i fuggitivi. 13.19 Ricordiamo che non è ripartito, oggi, Domenico Pozzovivo. 13.16 2’20” il vantaggio dei fuggitivi. 13.13 Il gruppo, al momento, prosegue ad andatura tranquilla. 13.09 La tappa di oggi misura 181 chilometri. 13.06 E’ già partita la fuga. Ne fanno parte Simon Pellaud (Androni), Umberto Marengo (Bardiani) e Mark Christian (EOLO-KOMETA). 13.03 E’ avvenuta la partenza effettiva. 12.59 Tra gli italiani, ovviamente, quelli con più chance di vincere oggi sono Giacomo Nizzolo ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.31 5’10” di vantaggio per i fuggitivi. 13.28 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Simon Pellaud (Androni), Umberto Marengo (Bardiani) e Mark Christian (EOLO-KOMETA). 13.25 166 chilometri al traguardo. 13.22 4’20”, ora, per i fuggitivi. 13.19 Ricordiamo che non è ripartito, oggi, Domenico Pozzovivo. 13.16 2’20” il vantaggio dei fuggitivi. 13.13 Il, al momento, prosegue ad andatura tranquilla. 13.09 La tappa di oggi misura 181 chilometri. 13.06 E’ già partita la. Ne fanno parte Simon Pellaud (Androni), Umberto Marengo (Bardiani) e Mark Christian (EOLO-KOMETA). 13.03 E’ avvenuta la partenza effettiva. 12.59 Tra gli italiani, ovviamente, quelli con più chance di vincere oggi sono Giacomo Nizzolo ...

