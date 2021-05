DIRETTA Giro d’Italia, Notaresco-Termoli LIVE: soltanto 1’15” per Marengo, Pellaud e Christian. Gruppo in rimonta (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 17.04 Problemi fisici per Tim Merlier (Alpecin Fenix) che sta cercando di riportarsi in Gruppo. Chissà se il belga riuscirà ad essere comunque della partita per il finale odierno. 17.01 Intanto vi ricordiamo che i tre fuggitivi Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè) e Mark Christian (Eolo Kometa) sono evasi dal Gruppo dopo un solo chilometro dal via della tappa odierna. 16.59 Da qui a 2000 metri al traguardo di Termoli non vi saranno difficoltà altimetriche. 16.56 Ed ecco un’immagine della maglia rosa Attila Valter (Groupama-FDJ): Smiling Attila #Giro ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.04 Problemi fisici per Tim Merlier (Alpecin Fenix) che sta cercando di riportarsi in. Chissà se il belga riuscirà ad essere comunque della partita per il finale odierno. 17.01 Intanto vi ricordiamo che i tre fuggitivi Simon(Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto(Bardiani CSF Faizanè) e Mark(Eolo Kometa) sono evasi daldopo un solo chilometro dal via della tappa odierna. 16.59 Da qui a 2000 metri al traguardo dinon vi saranno difficoltà altimetriche. 16.56 Ed ecco un’immagine della maglia rosa Attila Valter (Groupama-FDJ): Smiling Attila #...

Advertising

parallelecinico : RT @DLabanti: #LBAplayoff Spero che oggi fili tutto liscio con Raisport e Eurosport, e che nessuno mi interrompa la visione della volata de… - pleone : Oggi un grande arrivo di tappa: #Termoli ?? Al momento sono sulla 'Costa dei Trabocchi', molto bella e caratteristi… - infoitsport : Dove vedere Giro d’Italia 2021, l’ottava tappa: diretta, streaming e orario - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: 3’30” per Marengo Pellaud e Christian - #d’Italia #tappa… - RaiPlay : ?????? Velocità di nuovo protagonista sul tracciato della tappa n°7 del #Giro ?? Chi taglierà per primo il traguardo… -