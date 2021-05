DIRETTA Giro d’Italia, Notaresco-Termoli LIVE: Pellaud primo al GPM di Chieti. 3’30” per i fuggitivi (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 15.02 Da qui in avanti i corridori dovranno affrontare un lungo saliscendi ma senza alcun tipo di insidia. 14.59 Ci troviamo nella zona del rifornimento. 14.56 Qhubeka Assos, Lotto Soudal e UAE Team Emirates costantemente in testa al plotone. 14.52 111 chilometri al traguardo di Termoli e 3’39” di vantaggio per Marengo, Pellaud e Christian. 14.49 ‘Visita parenti’ per il padrone di casa Giulio Ciccone, che nella giornata di ieri ha dimostrato di avere una condizione davvero formidabile. 14.46 E passa per primo Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) davanti a Mark Christian (Eolo Kometa) e Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè). 14.43 Pellaud, Marengo ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.02 Da qui in avanti i corridori dovranno affrontare un lungo saliscendi ma senza alcun tipo di insidia. 14.59 Ci troviamo nella zona del rifornimento. 14.56 Qhubeka Assos, Lotto Soudal e UAE Team Emirates costantemente in testa al plotone. 14.52 111 chilometri al traguardo die 3’39” di vantaggio per Marengo,e Christian. 14.49 ‘Visita parenti’ per il padrone di casa Giulio Ciccone, che nella giornata di ieri ha dimostrato di avere una condizione davvero formidabile. 14.46 E passa perSimon(Androni Giocattoli-Sidermec) davanti a Mark Christian (Eolo Kometa) e Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè). 14.43, Marengo ...

