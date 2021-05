DIRETTA Giro d’Italia, Notaresco-Termoli LIVE: mangia e bevi nella prima parte, poi probabile volata (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L‘ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021 La presentazione della settima tappa – La cronaca della sesta tappa – Il video del trionfo in solitaria di Mader – Il pauroso incidente di Pieter Serry – Le pagelle della sesta tappa – Tutte le classifiche – ‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro d’Italia 2021. Quest’oggi è in programma la Notaresco-Termoli, di 181 chilometri. Sarà una frazione senza grandi difficoltà altimetriche, visto e considerato che è presente un solo GPM ma ben lontano dal traguardo. Attenzione peró, perchè il finale non è poi così scontato, vista la presenza di uno ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL‘ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL2021 La presentazione della settima tappa – La cronaca della sesta tappa – Il video del trionfo in solitaria di Mader – Il pauroso incidente di Pieter Serry – Le pagelle della sesta tappa – Tutte le classifiche – ‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella settima tappa del2021. Quest’oggi è in programma la, di 181 chilometri. Sarà una frazione senza grandi difficoltà altimetriche, visto e considerato che è presente un solo GPM ma ben lontano dal traguardo. Attenzione peró, perchè il finale non è poi così scontato, vista la presenza di uno ...

