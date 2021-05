DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE | gruppo compatto | tra poco lo strappo al 12%!

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.24 RIPRESI PELLAUD, CHRISTIAN E MARENGO!a 17 km dall’arrivo. 17.23 Davanti la Cofidis di Elia Viviani. 17.22 Sta per finire la fuga dei tre corridori appartenenti alle Professional italiane. Pellaud, Christian e Marengo stanno per venire riassorbiti. 17.20 20 km all’arrivo e appena 26? per il terzetto di testa. Iniziano le manovre delle squadre dei velocisti. 17.18 Ricordiamo ancora una volta i nomi dei tre fuggitivi: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè) e Mark Christian (Eolo Kometa). 21 km al traguardo e 36? di vantaggio per loro. 17.15 Thomas de Gendt (Lotto Soudal) davanti a tutti a scandire l’andatura per il super favorito del giorno ...

D'ITALIA 2021: MARENGO VINCE I DUE TRAGUARDI VOLANTI (7TAPPA) I due traguardi volanti ci hanno regalato qualche spunto significativo per ladalla settima tappa Notaresco - Termoli ...Corepla colora di verde il Giro d'Italia: parte oggi la prima delle sei pillole ambientali che il Consorzio nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica sta diffond ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 17.01 Intanto vi ricordiamo che i tre fuggitivi Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardian ...