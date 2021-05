DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE | Carthy graziato | Moscon gregario Magrini | “Lo vedrei bene alla Deceuninck”

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDOLA CLASSIFICA GENERALE DELLA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI LE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI COSA E’ SUCCESSO A HUGHATTILA VALTER: “VOGLIO TENERE LA MAGLIA ROSA ANCHE DOMANI” 18.18 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Un saluto sportivo. 18.15 Questa la classifica generale ufficiale al termine della tappa di oggi: 1 1 – VALTER Attila Groupama – FDJ 20 26:59:18 2 2 – EVENEPOEL Remco– Quick Step 0:11 3 3 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 0:16 4 4 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:24 5 5 – VERVAEKE Louis Alpecin-Fenix 0:25 6 6 –Hugh EF Education – Nippo 0:387 7 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 0:398 ...

TERMOLI – Una giornata intensa, ricca di emozioni ed entusiasmo, ha visto la seconda vittoria in questo giro d'Italia di Caleb Ewans.Giro d'Italia 2021, settima tappa: a Caleb piace l'Adriatico. Caleb Ewan vince la tappa di oggi. 181 km da Notaresco a Termoli in Molise ...