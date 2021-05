DIRETTA – Campania, De Luca parla in conferenza stampa: “Sburocratizzare l’Italia!” (Di venerdì 14 maggio 2021) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fa il punto sulla situazione epidemica da Covid-19 in conferenza stampa Il governatore in conferenza stampa (via web)Come ogni venerdì il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, torna con la consueta conferenza stampa in DIRETTA social. Saranno tanti i temi trattati e come sempre ci sarà un aggiornamento sulla situazione Covid-19, in lieve miglioramento. Infatti l’indice Rt è sceso allo 0,82, anche grazie all’ottima campagna vaccinale della Regione che resterà in zona gialla anche la prossima settimana. Andiamo quindi a seguire tutte le novità in DIRETTA con il governatore campano. POTREBBE INTERESSARTI >>> ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 14 maggio 2021) Il governatore della, Vincenzo De, fa il punto sulla situazione epidemica da Covid-19 inIl governatore in(via web)Come ogni venerdì il Presidente della Regione, Vincenzo De, torna con la consuetainsocial. Saranno tanti i temi trattati e come sempre ci sarà un aggiornamento sulla situazione Covid-19, in lieve miglioramento. Infatti l’indice Rt è sceso allo 0,82, anche grazie all’ottima campagna vaccinale della Regione che resterà in zona gialla anche la prossima settimana. Andiamo quindi a seguire tutte le novità incon il governatore campano. POTREBBE INTERESSARTI >>> ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, De Luca in diretta su Facebook alle ore 14:45 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, De Luca in diretta su Facebook alle ore 14:45 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, De Luca in diretta su Facebook alle ore 14:45 - napolimagazine : CORONAVIRUS - Regione Campania, De Luca in diretta su Facebook alle ore 14:45 - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Regione Campania, De Luca in diretta su Facebook alle ore 14:45 -