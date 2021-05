Digitale terrestre, Tv da cambiare se non vedete questo canale (Di venerdì 14 maggio 2021) Digitale terrestre, attenzione a questo indizio importante: se non riuscite a vedere questo canale, il vostro televisore andrà cambiato Si avvicina lo switch-off di settembre, ovvero il primissimo passo per passare alla trasmissione Dvb-t2 basata sul 5G. Terminato agosto, si avvierà infatti la codifica Mpeg che comporterà un cambio epocale per il mondo della televisione. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 14 maggio 2021), attenzione aindizio importante: se non riuscite a vedere, il vostro televisore andrà cambiato Si avvicina lo switch-off di settembre, ovvero il primissimo passo per passare alla trasmissione Dvb-t2 basata sul 5G. Terminato agosto, si avvierà infatti la codifica Mpeg che comporterà un cambio epocale per il mondo della televisione. L'articolo proviene da Consumatore.com.

