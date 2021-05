Di Maio,ok turisti Usa - Canada - Giappone con voli Covid free (Di venerdì 14 maggio 2021) "Gli spostamenti a scopo turistico saranno consentiti anche da Usa, Canada e Giappone, Paesi con i quali rafforziamo i voli Covid free: apriamo così a un turismo sicuro da tutti gli Stati del G7 dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) "Gli spostamenti a scopoco saranno consentiti anche da Usa,, Paesi con i quali rafforziamo i: apriamo così a un turismo sicuro da tutti gli Stati del G7 dopo ...

Covid, stop a quarantena per arrivi dall'estero: c'è l'ordinanza Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con la quale dispone l’eliminazione del periodo di quarantena per i passeggeri in arrivo ...

