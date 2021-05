“Depravata fai schifo vi brucerei nei forni” | tra le offese ad una ragazza di Bari | 18 anni | lesbica Denuncia di Mixed Lgbti | c' è anche chi teme l' omosessualità come malattia trasmissibile

(Di venerdì 14 maggio 2021) Di Francesco Santoro: L’associazionediun gravissimo episodio di odio e intolleranza nei confronti di una, presa di mira da uno sconosciuto che ha utilizzato un «account anonimo Instagram e l’ha bersagliata di insulti e chiamate insistenti a tarda sera- si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del sodalizio-. Perché? Unicamente per farla sentire sbagliata a causa del suo orientamento sessuale. L’omofobia ha un volto, e forse chi giudica inutile il ddl Zan non ha la più pallida idea di chi questo volto possa essere». L'articolo “faivinei”: tra lead una ...

La Repubblica

Lei è una ragazza di 18 anni di Bari, omosessuale. A qualcuno, però, il suo orientamento sessuale non sta bene. Tanto che ha sentito l'urgenza di insultarla. 'schifo, scimmia', si è sentita dire la ragazza, 'Morite, depravati, vi brucerei nei forni'. Le minacce sono arrivate via social, partite in chat e proseguite con telefonate anonime e insulti. Sono ...... viene interamente controllato dal governo di turno, e la chiesa, la cui istituzione... "Se io muoio non piangere per me,quello che facevo io e continuerò vivendo in te". - Ernesto Che ...L’associazione Mixed Lgbti di Bari denuncia un gravissimo episodio di odio e intolleranza nei confronti di una ragazza lesbica, presa di mira da uno sconosciuto che ha utilizzato un «account anonimo I ...La denuncia raccolta dall'associazione Mixed lgbt: "Suicidatevi, tutti nelle camere, bruciati", questo il tenore degli insulti ricevuti via ...