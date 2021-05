'Denunciato da un'amica', Angelini di Propaganda piange: multa da 15mila euro per lavoro in nero (Di venerdì 14 maggio 2021) Comincia così il post pubblicato su Facebook da Roberto Angiolini, volto di Propaganda Live, multato per 15mila euro per lavoro nero: 'Dopo un anno di sacrifici per non chiudere cercando di limitare ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 maggio 2021) Comincia così il post pubblicato su Facebook da Roberto Angiolini, volto diLive,to perper: 'Dopo un anno di sacrifici per non chiudere cercando di limitare ...

