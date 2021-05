Dentro al contratto di Ibra: bonus al contrario, cifre e niente impegni extra (per ora) (Di venerdì 14 maggio 2021) Quando le riflessioni dei tifosi scivolano sul mercato - ormai ci siamo, l'estate è vicina, la Champions anche e autorizza a sognare -, il rinnovo contrattuale di Ibrahimovic per una parte non ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 maggio 2021) Quando le riflessioni dei tifosi scivolano sul mercato - ormai ci siamo, l'estate è vicina, la Champions anche e autorizza a sognare -, il rinnovo contrattuale dihimovic per una parte non ...

Advertising

sportli26181512 : Dentro al contratto di Ibra: bonus al contrario, cifre e niente impegni extra (per ora): Dentro al contratto di Ibr… - Gazzetta_it : Dentro al contratto di #Ibra: bonus al contrario, cifre e niente impegni extra #Milan (per ora) - Vecchia_Dentro_ : @signorailimonii non so chi sia, ma qualcuno poteva pure consigliargli di fare un contratto con deliveroo invece di… - dalmata22 : @Elenamarta01 @JuliaGoldmine Ok ma riesce a starci dentro? Intendo riesce a pagare le spese e pure a guadagnare per… - Vinz_bw : @_grazy87 Tutto vero, poi la visita è dentro il contratto -