Denise Pipitone, l'annuncio in diretta Tv: "Ci sono 4 nuovi testimoni" (Di venerdì 14 maggio 2021) Ci sono quattro nuovi testimoni che sanno del rapimento: è questa una delle ultime notizie su Denise Pipitone. A riferirlo è stato Giacomo Frazzitta. In un servizio mandato in onda nella puntata di giovedì 13 maggio 2021 di Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, l'avvocato di Piera Maggio si è domandato perchè non si decidono a parlare e ottenere il risultato finale di una ricompensa per il bene di Denise. Quattro è il numero esatto dei testimoni, non è un numero a caso. Questi non sono indagati né sospettati. Chissà che tra loro non ci sia chi ha fatto reperire al legale una lettera anonima con delle rivelazioni importanti sul caso Denise Pipitone.

