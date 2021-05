Denise Pipitone, dopo 17 anni la rivelazione inedita in diretta tv: parla l’ex vicina di Anna Corona (Di venerdì 14 maggio 2021) Denise Pipitone, l’ex vicina di Anna Corona ha parlato a Pomeriggio Cinque: cosa ha rivelato nel corso della trasmissione di Barbara D’Urso. Ore davvero “bollenti” per il caso di Denise Pipitone, la piccola scomparsa da Mazara del Vallo il 1 Settembre del 2004. dopo la confessione dell’avvocato Giacomo Frazzitta sulla lettera anonima ricevuta Mercoledì pomeriggio, poco prima del suo intervento a Chi l’ha visto, stanno spuntando nuovi e clamorosi dettagli che farebbe pensare seriamente che, dopo ben 17 anni, l’incubo stia volgendo al termine. Sarà davvero così? Chi lo sa! Nel frattempo, però, continuano a spuntare degli interessantissimi colpi di scena. E, badate bene, non ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 14 maggio 2021)dihato a Pomeriggio Cinque: cosa ha rivelato nel corso della trasmissione di Barbara D’Urso. Ore davvero “bollenti” per il caso di, la piccola scomparsa da Mazara del Vallo il 1 Settembre del 2004.la confessione dell’avvocato Giacomo Frazzitta sulla lettera anonima ricevuta Mercoledì pomeriggio, poco prima del suo intervento a Chi l’ha visto, stanno spuntando nuovi e clamorosi dettagli che farebbe pensare seriamente che,ben 17, l’incubo stia volgendo al termine. Sarà davvero così? Chi lo sa! Nel frattempo, però, continuano a spuntare degli interessantissimi colpi di scena. E, badate bene, non ...

