Denise Pipitone | arriva la risposta di Piera Maggio dopo la lettera anonima

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque è stato dato spazio, come accade negli ultimi tempi, alla vicenda di, e Barbara D’Urso ha reso noto l’appello cheha lanciato sui social riguardo le segnalazioni anonime che stanno giungendo in questi giorni. L’appello die laLe parole accorate cheha affidato a internet sono quanto mai sentite da tutti: Per favore,17 anni date voce ai tanti silenzi. Mi rivolgo alla persona dellainviata al mio legale. Le chiedo di farsi sentire, nei modi che lei ritenga opportuno, faccia in modo di mettere fine a tutto questo dolore. Non solo noi, è l’Italia intera che lo chiede. ...