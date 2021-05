Denise, l’avvocato svela il contenuto della lettera anonima (Di venerdì 14 maggio 2021) Resta ancora parzialmente irrisolto il caso della lettera anonima inviata all’avvocato Frazzitta che segue il caso di Denise Pipitone. Oggi, durante la trasmissione Storie Italiane, il legale di Piera Maggio, ha rivelato il contenuto della lettera anonima ricevuta nei giorni scorsi e di cui aveva parlato a Chi l’ha visto?. Le ricerche su Denise si sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Resta ancora parzialmente irrisolto il casoinviata alFrazzitta che segue il caso diPipitone. Oggi, durante la trasmissione Storie Italiane, il legale di Piera Maggio, ha rivelato ilricevuta nei giorni scorsi e di cui aveva parlato a Chi l’ha visto?. Le ricerche susi sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

franco67238399 : Denise, l'avvocato: 'Lettera anonima è nuovo pezzo del puzzle' - Dotea_ : L'avvocato Frazzitta non scimmietta d'avanti la tv, non ostenta e ne fa del trash. Agisce nell'anonimato per il ben… - infoitinterno : Denise Pipitone, l'avvocato di Piera Maggio svela a Storie Italiane il contenuto della lettera anonima - grozza87 : @CLAUDIAMURA15 @giafrazzitta Perdonami ma l'avvocato ieri non ha minimamente fatto menzione di un testimone oculare… - infoitinterno : Denise Pipitone, l'appello di Piera Maggio a La vita in diretta dopo la lettera anonima arrivata all'avvocato -