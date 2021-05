Decreto Sostegni, Ita: si valuta uno stanziamento da 800 milioni a favore della newCo (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Secondo quanto ha riportato Ansa all’interno del Decreto Sostegni bis verrà incluso uno stanziamento a favore di Ita pari a 800 milioni di euro. Citando fonti governative le risorse verrebbero sbloccate nell’ambito dei 3 miliardi della dotazione pubblica già prevista per l’avvio della nuova compagnia. Ad ottobre 2020 il Decreto interministeriale per la costituzione di Ita istituiva infatti un Fondo al MEF con 3miliardi di dotazione, di cui solo 20 milioni erogati subito come capitale sociale iniziale. Il Decreto, come annunciato nei giorni scorsi dal Mise, dovrebbe contenere anche una norma che prevede risorse per garantire l’operatività di Alitalia nel periodo pandemico anche alla luce del prolungamento ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Secondo quanto ha riportato Ansa all’interno delbis verrà incluso unodi Ita pari a 800di euro. Citando fonti governative le risorse verrebbero sbloccate nell’ambito dei 3 miliardidotazione pubblica già prevista per l’avvionuova compagnia. Ad ottobre 2020 ilinterministeriale per la costituzione di Ita istituiva infatti un Fondo al MEF con 3miliardi di dotazione, di cui solo 20erogati subito come capitale sociale iniziale. Il, come annunciato nei giorni scorsi dal Mise, dovrebbe contenere anche una norma che prevede risorse per garantire l’operatività di Alitalia nel periodo pandemico anche alla luce del prolungamento ...

