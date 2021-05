Decreto sostegni bis, più risorse per ristori e bonus vacanze (Di venerdì 14 maggio 2021) Più risorse ai ristori, bonus vacanze ‘potenziato’, strumenti per sostenere il mercato del lavoro. Queste a quanto apprende l’Adnkronos, le ultime ipotesi sul tavolo del governo per il Dl sostegni Bis da 40 miliardi (dei quali 5 andrebbero agli investimenti extra Pnrr del 2021) atteso in Consiglio dei ministri lunedì, o con più probabilità martedì. ristori. Lo schema dei ristori in due tempi (acconto in automatico e conguaglio sulla base delle perdite effettive a fine anno) farebbe aumentare la spesa dai 14 miliardi preventivati in precedenza a quasi 18 miliardi. Per le coperture il governo dovrebbe attingere dai circa 2 miliardi di risparmi del dl sostegni 1, mentre gli altri 2 miliardi mancanti andrebbero reperiti in altri risparmi o tra le pieghe ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Piùai‘potenziato’, strumenti per sostenere il mercato del lavoro. Queste a quanto apprende l’Adnkronos, le ultime ipotesi sul tavolo del governo per il DlBis da 40 miliardi (dei quali 5 andrebbero agli investimenti extra Pnrr del 2021) atteso in Consiglio dei ministri lunedì, o con più probabilità martedì.. Lo schema deiin due tempi (acconto in automatico e conguaglio sulla base delle perdite effettive a fine anno) farebbe aumentare la spesa dai 14 miliardi preventivati in precedenza a quasi 18 miliardi. Per le coperture il governo dovrebbe attingere dai circa 2 miliardi di risparmi del dl1, mentre gli altri 2 miliardi mancanti andrebbero reperiti in altri risparmi o tra le pieghe ...

