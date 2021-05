De Sciglio: «Sto bene al Lione ma la Premier mi affascina. Vedrei bene Depay alla Juve» (Di venerdì 14 maggio 2021) De Sciglio: «O resto al Lione o vado in Premier. Juve, ti manca la voglia». Le dichiarazioni dell’ex terzino bianconero Mattia De Sciglio, terzino in prestito dalla Juve al Lione, è stato intervistato da Tuttosport. Lione – «Sono molto soddisfatto, ma per esserlo ancora di più dobbiamo superare il Monaco al terzo posto e guadagnare l’accesso ai preliminari di Champions. Quando a ottobre mi hanno presentato questa opportunità, ero dubbioso. Mi sono ricreduto in fretta, ecco perché dare un 8 pieno a questa avventura. A Lione ho trovato un grande club. Non è un caso lo scorso anno abbiano eliminato il City dalla Champions». FUTURO – «Mi piacerebbe restare qui a Lione, dove mi trovo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) De: «O resto alo vado in, ti manca la voglia». Le dichiarazioni dell’ex terzino bianconero Mattia De, terzino in prestito dal, è stato intervistato da Tuttosport.– «Sono molto soddisfatto, ma per esserlo ancora di più dobbiamo superare il Monaco al terzo posto e guadagnare l’accesso ai preliminari di Champions. Quando a ottobre mi hanno presentato questa opportunità, ero dubbioso. Mi sono ricreduto in fretta, ecco perché dare un 8 pieno a questa avventura. Aho trovato un grande club. Non è un caso lo scorso anno abbiano eliminato il City dChampions». FUTURO – «Mi piacerebbe restare qui a, dove mi trovo ...

