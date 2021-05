De Sciglio: “Dimenticato dall’Italia, sogno l’Europeo” (Di venerdì 14 maggio 2021) Il difensore azzurro in prestito al Lione parla della sua nuova avventura e sogna per Euro 2021:”Il raduno è il 24 e non ho smesso di sperarci“ Per Mattia De Sciglio il prestito al Lione in Francia si è rivelato essere un punto molto importate per la sua carriera. Intervistato da Tuttosport, il difensore azzurro non nasconde la sua soddisfazione:”Sono molto soddisfatto della mia avventura in Francia, come voto darei un 8 pieno. Il Lione è un grande club, mi piacerebbe restare anche la prossima stagione“. Il Lione, attualmente è in lotta per un posto nella prossima Champions e De Sciglio ci tiene a lodare la squadra: “Stiamo dando il massimo per raggiungere il terzo posto. È un gruppo fantastico, sia dentro che fuori dal campo. Non è un caso che l’anno scorso hanno eliminato sia la Juventus che il Manchester City dalla Champions ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) Il difensore azzurro in prestito al Lione parla della sua nuova avventura e sogna per Euro 2021:”Il raduno è il 24 e non ho smesso di sperarci“ Per Mattia Deil prestito al Lione in Francia si è rivelato essere un punto molto importate per la sua carriera. Intervistato da Tuttosport, il difensore azzurro non nasconde la sua soddisfazione:”Sono molto soddisfatto della mia avventura in Francia, come voto darei un 8 pieno. Il Lione è un grande club, mi piacerebbe restare anche la prossima stagione“. Il Lione, attualmente è in lotta per un posto nella prossima Champions e Deci tiene a lodare la squadra: “Stiamo dando il massimo per raggiungere il terzo posto. È un gruppo fantastico, sia dentro che fuori dal campo. Non è un caso che l’anno scorso hanno eliminato sia la Juventus che il Manchester City dalla Champions ...

