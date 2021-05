De Luca, Sputnik: “Può aiutarci a immunizzare Campania entro estate. Scandaloso non si avvii valutazione” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Temi legati all’economia in apertura. De Luca cita un rapporto europeo su quello che sarà l’andamento degli Stati membri nei prossimi anni: “Nel 2022 l’Italia sarà l’unico trai grandi paesi europei a non aver recuperato il Pil del 2019. Per tale ragione diventa fondamentale spendere al meglio i 200 miliardi del PNRR. Inoltre – continua De Luca – c’è un altro dato che è particolarmente allarmante. Oggi il reddito di un cittadino italiano è pari al 67,6% del reddito di un cittadino tedesco, nel 2001 era circa dell’82%. In sostanza in venti anni abbiamo perso il 15%. La cosa drammatica è che se si continua con questo declino il rischio è che tra qualche anno potremmo non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente della RegioneVincenzo De. Temi legati all’economia in apertura. Decita un rapporto europeo su quello che sarà l’andamento degli Stati membri nei prossimi anni: “Nel 2022 l’Italia sarà l’unico trai grandi paesi europei a non aver recuperato il Pil del 2019. Per tale ragione diventa fondamentale spendere al meglio i 200 miliardi del PNRR. Inoltre – continua De– c’è un altro dato che è particolarmente allarmante. Oggi il reddito di un cittadino italiano è pari al 67,6% del reddito di un cittadino tedesco, nel 2001 era circa dell’82%. In sostanza in venti anni abbiamo perso il 15%. La cosa drammatica è che se si continua con questo declino il rischio è che tra qualche anno potremmo non ...

