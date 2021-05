De Luca in diretta: “Figliuolo ha assicurato dosi di vaccino mancanti per metà giugno” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Siamo a 2milioni di vaccini, di questi 640mila hanno ricevuto la doppia dose. Dobbiamo arrivare a più di 9 milioni di somministrazioni di vaccino. Ad oggi mancano alla regione Campania ancora 175mila vaccini. Abbiamo recuperato 20mila vaccini”. Sono le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante il consueto appuntamento del venerdì. Vaccini L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) “Siamo a 2milioni di vaccini, di questi 640mila hanno ricevuto la doppia dose. Dobbiamo arrivare a più di 9 milioni di somministrazioni di. Ad oggi mancano alla regione Campania ancora 175mila vaccini. Abbiamo recuperato 20mila vaccini”. Sono le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo Dedurante il consueto appuntamento del venerdì. Vaccini L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

