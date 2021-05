De Luca: “Il Napoli gioca un calcio straordinario, serve la Champions. Complimenti alla Salernitana ed al Benevento”. (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto in diretta social per gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus. Nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio, il governatore salernitano si è espresso sul caso legato al vaccino Sputnik e mandato un messaggio di augurio al calcio campano. Ecco quanto evidenziato: “Riguardo il vaccino Sputnik, non tocca a noi (regione) valutare il vaccino ma il nostro dovere è dire al Governo di muoversi e sollecitare l’Aifa. È paradossale che 60 paesi del mondo hanno vaccinato con Sputnik ma l’Italia non fa nulla. La Repubblica di San Marino ha vaccinato tutti i suoi abitanti con Sputnik, gli Emirati Arabi hanno usato il vaccino russo. è interesse della nostra nazione trovare nuovi vaccini oltre ai quattro del contratto europeo. Se dobbiamo fare 9 mln di vaccinazioni e non abbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente della regione Campania, Vincenzo De, è intervenuto in diretta social per gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus. Nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio, il governatore salernitano si è espresso sul caso legato al vaccino Sputnik e mandato un messaggio di augurio alcampano. Ecco quanto evidenziato: “Riguardo il vaccino Sputnik, non tocca a noi (regione) valutare il vaccino ma il nostro dovere è dire al Governo di muoversi e sollecitare l’Aifa. È paradossale che 60 paesi del mondo hanno vaccinato con Sputnik ma l’Italia non fa nulla. La Repubblica di San Marino ha vaccinato tutti i suoi abitanti con Sputnik, gli Emirati Arabi hanno usato il vaccino russo. è interesse della nostra nazione trovare nuovi vaccini oltre ai quattro del contratto europeo. Se dobbiamo fare 9 mln di vaccinazioni e non abbiamo ...

Advertising

fanpage : Situazione paradossale, visto che Vincenzo De Luca si lamenta da sempre della scarsità di dosi fornite alla nostra… - rep_napoli : Campania, De Luca: 'Sul caso del Concorsone il governo continua a perdere tempo' [aggiornamento delle 15:49] - Enzolott : RT @SkyTG24: Covid, De Luca: “Se vaccini tardano la Campania non sarà immune entro l'estate” - TV7Benevento : Calcio. De Luca: 'Brava Salernitana, in bocca al lupo a Benevento e Napoli'... - mvilleparole : RT @isoledipinte: Ci pensate che quelli che sfottevano Luca (in primis compagni di classe e professori come lui ha raccontato) ora si ritro… -