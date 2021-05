Daydreamer anticipazioni dal 17 al 21 Maggio 2021, Can e Sanem ritrovano il loro amore (Di venerdì 14 maggio 2021) Nelle puntate di Daydreamer che riguardano la settimana dal 17 al 21 Maggio 2021 ritroviamo Can e Sanem su un’isola deserta. Tutto questo accade perché il giovane fotografo, sta pian piano ricordando quello che è stato il suo passato con lei e vuole rimediare al male che le ha fatto. Nel frattempo la Fikri Harika si trova nuovamente in competizione con un’altra agenzia pubblicitaria che vuole rubargli a tutti i costi il lavoro con la ditta di cosmetici. Melihat riceve una cospicua eredità da una parente deceduta, ma questo potrebbe procurarle presto grossi guai. Scopriamo quello che accadrà nelle puntate di Daydreamer dal 17 al 21 Maggio 2021 Puntata di lunedì 17 Maggio 2021: Can è riuscito con uno stratagemma a portare ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 maggio 2021) Nelle puntate diche riguardano la settimana dal 17 al 21ritroviamo Can esu un’isola deserta. Tutto questo accade perché il giovane fotografo, sta pian piano ricordando quello che è stato il suo passato con lei e vuole rimediare al male che le ha fatto. Nel frattempo la Fikri Harika si trova nuovamente in competizione con un’altra agenzia pubblicitaria che vuole rubargli a tutti i costi il lavoro con la ditta di cosmetici. Melihat riceve una cospicua eredità da una parente deceduta, ma questo potrebbe procurarle presto grossi guai. Scopriamo quello che accadrà nelle puntate didal 17 al 21Puntata di lunedì 17: Can è riuscito con uno stratagemma a portare ...

Advertising

InformazioneOg : Daydreamer anticipazioni 14 maggio: trappola per Sanem #DayDreamer #daydreamerprimetime #anticipazioni #14maggio… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 14 maggio 2021 - #Beautiful #Daydreamer… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 14 maggio 2021: Can prepara una sorpresa per Sanem… - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer 13 maggio 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 13 maggio -