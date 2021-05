Dardust, in estate i concerti del S.A.D. Live: nuove date e biglietti (Di venerdì 14 maggio 2021) Spostato il tour di Dardust: le date dello Storm And Drugs Live, la trilogia discografica del cantante, si terranno quest’estate Dardust: foto di Emilio TiniLo Storm And Drugs Live Tour del cantautore Dardust, che era previsto per aprile 2020 e poi spostato a marzo 2021, è stato rimandato all’estate secondo il seguente calendario e vengono aggiunte tre ulteriori tappe. Le date 19 giugno – Piazza del Popolo – Ascoli Piceno Anteprima nazionale del tour 11 luglio 2021 – Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma (ex 15/04/20 e 27/03/21 Spazio Rossellini) 13 luglio 2021 – Flowers Festival – Torino (ex 08/04/20 e 17/03/21 Hiroshima Mon Amour) 16 luglio 2021 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS) NUOVA DATA 22 luglio 2021 – ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 maggio 2021) Spostato il tour di: ledello Storm And Drugs, la trilogia discografica del cantante, si terranno quest’: foto di Emilio TiniLo Storm And DrugsTour del cantautore, che era previsto per aprile 2020 e poi spostato a marzo 2021, è stato rimandato all’secondo il seguente calendario e vengono aggiunte tre ulteriori tappe. Le19 giugno – Piazza del Popolo – Ascoli Piceno Anteprima nazionale del tour 11 luglio 2021 – Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma (ex 15/04/20 e 27/03/21 Spazio Rossellini) 13 luglio 2021 – Flowers Festival – Torino (ex 08/04/20 e 17/03/21 Hiroshima Mon Amour) 16 luglio 2021 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS) NUOVA DATA 22 luglio 2021 – ...

Advertising

Lopinionista : Dardust, in estate i concerti del S.A.D. Live: nuove date e biglietti - cekkarak : RT @BPMconcerti: BPM Concerti comunica che il tour di @Dardust, S.A.D. live, previsto in precedenza a aprile 2020 e poi spostato a marzo 20… - BPMconcerti : BPM Concerti comunica che il tour di @Dardust, S.A.D. live, previsto in precedenza a aprile 2020 e poi spostato a m… - cadononannego : @ dardust se uscissi qualche data in estate TIPO NELLA SECONDA METÀ DI LUGLIO ti ringrazierei moltissimo tvb -