D' Alema si difende | ' L' attacco di Feps? Ero pagato 5mila euro e non 10mila come meritavo | è una vendetta'

(Di venerdì 14 maggio 2021) E' di questi giorni la richiesta di(Fondation forpean Progressive Studies) di farsi restituire da Massimo D'una somma che lui avrebbe percepito dalla fondazione in quanto presidente. ...

Lo precisa lo stesso ex premier: la retribuzione, spiega D', riguarda il periodo 'Dal 2013 al 2017. I primi tre anni della mia presidenza alla Feps, dal 2010 al 2013, ero ancora parlamentare e ...In particolare da una società inglese che organizza eventi internazionali, Chartwell, che mi offriva quattro volte quello che poi ho preso dalla Fondazione" - le parole di D'- " Il segretario ...L'ex premier: "Il segretario generale Ernst Stetter mi propose di concentrare tutto il mio impegno sul lavoro della Fondazione. Il contratto è stato fatto secondo le procedure" ...Il contrattacco di Massimo D’Alema contro chi rivuole indietro i 500 mila euro di stipendio datogli fra il 2013 e il 2017: “Quei soldi me ...