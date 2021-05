D’Alema: “Palestina abbandonata da Occidente” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Il tema del Medio Oriente, che ha al centro il conflitto israelo-palestinese, è un test decisivo per la coerenza dell’Occidente sul declamato tema del rispetto dei diritti. Quello che sta avvenendo non è lo scontro tra due estremismi. Certo l’aggressione di Hamas contro Israele è intollerabile ma noi dobbiamo cercare di capire andando più in profondità: perché Hamas e l’islamismo sono diventati così forti e aggressivi? Perché per milioni e milioni di arabi, Erdogan è un riferimento irrinunciabile?”. Lo ha domandato Massimo D’Alema, intervenendo all’assemblea nazionale di Articolo 1. “Hamas ha preso forza – ha continuato l’ex ministro degli Esteri – perché i palestinesi sono stati traditi e abbandonati dall’Occidente. La leadership palestinese, che si è spesa con una generosità quasi suicida in una politica di negoziati, di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) “Il tema del Medio Oriente, che ha al centro il conflitto israelo-palestinese, è un test decisivo per la coerenza dell’sul declamato tema del rispetto dei diritti. Quello che sta avvenendo non è lo scontro tra due estremismi. Certo l’aggressione di Hamas contro Israele è intollerabile ma noi dobbiamo cercare di capire andando più in profondità: perché Hamas e l’islamismo sono diventati così forti e aggressivi? Perché per milioni e milioni di arabi, Erdogan è un riferimento irrinunciabile?”. Lo ha domandato Massimo, intervenendo all’assemblea nazionale di Articolo 1. “Hamas ha preso forza – ha continuato l’ex ministro degli Esteri – perché i palestinesi sono stati traditi e abbandonati dall’. La leadership palestinese, che si è spesa con una generosità quasi suicida in una politica di negoziati, di ...

